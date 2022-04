Flamengo e Palmeiras ficam no empate sem gols no Maracanã

Flamengo e Palmeiras ficaram no empate sem gols pelo Campeonato Brasileirão nesta quarta-feira (20). A partida, antecipada da quarta rodada da competição, aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. Rubro-Negro e Alviverde fizeram um jogo de disputa e intensidade. O Fla soma cinco pontos, enquanto o Verdão tem dois na Série A.

O jogo





O duelo começou com intensidade, transpiração e poucos espaços para as equipes. A primeira grande chance foi aos 17, em transição rápida, e foi do Palmeiras, quando Dudu serviu Veiga na área, que se lançou na bola, mas ela saiu pela linha de fundo. Na altura dos 19, Dudu recebeu pela direita, cortou para dentro e chutou sobre a meta.





Já o Rubro-Negro ameaçou aos 20, em bola de Arrascaeta na área para Lázaro, que finalizou por cima da meta. Aos 22, Gabriel encontrou Arrascaeta na segunda trave, que se jogou na bola, mas foi para fora. Já aos 37, o uruguaio acertou um chutaço de fora da área na trave. Já aos 48, Danilo, do Verdão, recebeu o passe na área, bateu de direita e Hugo espalmou para fora.





Na etapa fcomplementar, o volume de jogo seguiu o mesmo. Porém, o Fla teve mais a posse e buscou pressionar no campo de ataque, e o Verdão adotou uma postura reativa, tentando explorar os lances em velocidade.

O Rubro-Negro intensificou a presença no campo de ataque no último quarto da partida. Por volta dos 40, Marinho correu pela esquerda, cruzou, a bola sobrou para Arão que fuzilou, mas Weverton foi buscar no ângulo.