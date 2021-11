Flamengo empata com a Chape e agora se vê a 11 pontos do Atlético-MG

Chapecoense e Flamengo empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (8), na arena Condá, em jogo movimentado e válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou os rubro-negros, que ainda sonham com o título.



No primeiro tempo, Matheuzinho abriu a contagem para os rubro-negros, mas a Chape virou com dois gols de Kaio Nunes. Ainda na etapa inicial, aos 40 minutos, Michael deixou tudo igual no placar.



O time da casa ainda teve seu artilheiro no jogo expulso aos 13 minutos do segundo tempo. O Flamengo não conseguiu, no entanto, se aproveitar de sua vantagem numérica em campo. Aos 43, a equipe carioca ainda perdeu Everton Ribeiro, que também levou o vermelho.

A equipe rubro-negra ainda reclamou muito de um suposto pênalti em Gabigol e também de um impedimento marcado em lance em que o artilheiro partia em direção ao gol -a assistente não esperou o desfecho da jogada para levantar a bandeira.



Agora o time de Renato Gaúcho está a 11 pontos do líder Atlético-MG, que tem 65. O Flamengo, que soma 54 e tem um jogo a menos em relação aos mineiros, ainda perdeu uma posição na rodada, para o Palmeiras, com 55, e está em terceiro.



A Chape, por sua vez, segue na lanterna da competição, mas agora com 15 pontos, a 20 do Bahia, primeiro time fora do Z-4.



Na próxima quinta (11), o Flamengo receberá o Bahia no Maracanã, às 19h. Já a Chape, que teve seu duelo da 31ª rodada adiantado, só vai voltar a campo no domingo (14), para pegar o Juventude, às 19h, na Arena Condá.





CHAPECOENSE



Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Jaílson e Busanello; Moisés Ribeiro (Alan Santos), Denner (Geuvânio) e Anderson Leite (Ezequiel); Kaio Nunes, Henrique Almeida (Renê Jr.) e Mike (Bruno Silva). T.: Felipe Endres





FLAMENGO



Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Bruno Viana e Ramon (Vitor Gabriel); Willian Arão, João Gomes (Vitinho), Everton Ribeiro e Michael; Gabigol e Bruno Henrique. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)



Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Kaio Nunes, Alan Santos e Renê Jr. (CHA); Matheuzinho, Gabigol e Bruno Viana (FLA)

Cartões vermelhos: Kaio Nunes (CHA), aos 13', e Everton Ribeiro (FLA), aos 43'/2ºT

Gols: Matheuzinho (FLA), aos 25', Kaio Nunes (CHA), aos 30' e aos 34', e Michael (FLA), aos 40'/1ºT