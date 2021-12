Flamengo vence Ceará em reencontro com Maracanã e impede título do Atlético-MG

Em seu primeiro jogo no Maracanã após perder o título da Libertadores para o Palmeiras, o Flamengo fez uma boa partida e venceu o Ceará por 2 a 1 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, impedindo, assim, o título do Atlético-MG. Caso o time rubro-negro não vencesse, o time de Minas Gerais já seria matematicamente decretado campeão brasileiro de 2021. Os gols da partida foram marcados por Gabigol e Matheuzinho, para os flamenguistas, e Rick, para os cearenses.



Gabigol abriu o placar para o Flamengo aos 2 minutos do primeiro tempo após falha do volante Fabinho. O Ceará empatou aos 25 minutos do segundo tempo com Rick, e a equipe carioca voltou a ficar na frente do placar aos 33 minutos do segundo tempo com Matheuzinho.



Na chegada da delegação do Flamengo ao Maracanã, o ônibus rubro-negro foi alvejado por bexigas que continham tintas rosas. Elas atingiram o vidro frontal e lataria do veículo.



Já na passarela do metrô que dá acesso ao estádio uma faixa foi estendida com a frase "diretoria de frouxos" e "fora 22.222", em alusão ao número em que o vice de futebol, Marcos Braz, se elegeu como vereador no Rio de Janeiro.

O time rubro-negro volta a campo nesta sexta-feira (3), em Recife (PE), para enfrentar o Sport, que ontem teve seu rebaixamento decretado com a vitória do Juventude sobre o Red Bull Bragantino.



O Ceará, com o resultado, perdeu a oportunidade de ultrapassar o Fluminense na tabela, ocupar a sétima colocação e se igualar em pontos ao rival Fortaleza. A equipe, porém, segue viva na disputa por uma vaga na Libertadores de 2022 e na próxima rodada recebe o América-MG, no Castelão (CE), no domingo (5).





FICHA TÉCNICA





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Gabigol, Éverton Ribeiro, Thiago Maia, Ramon, Gustavo Henrique, Bruno Henrique (FLA); Lima (CEA)

Gols: Gabigol, 2'/1ºT (FLA); Rick, 25'/2ºT (CEA); Matheuzinho, 33'/2ºT (FLA)





FLAMENGO

Diego Alves (Hugo Souza), Matheuzinho, Gustavo Henrique, Leo Pereira (Bruno Viana) e Ramon; Andreas Pereira, Thiago Maia e Diego (Arrascaeta); Éverton Ribeiro (Michael), Bruno Henrique e Gabigol. T.: Maurício Souza (interino)





CEARÁ

João Ricardo, Igor (Airton), Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral (Cléber), Fabinho (Marlon), Kelvyn (Rick), Lima (Jorginho), Mendoza e Yony González. T.: Tiago Nunes.