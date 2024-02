Gabigol desencanta e Flamengo vence com titulares em estádio cheio em Belém

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0 nesta quarta (31), em partida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O confronto aconteceu no Estádio Mangueirão, em Belém.



Publicidade

Publicidade





Bruno Henrique e Gabigol foram os autores dos gols. Ambos marcaram ainda no primeiro tempo.

Publicidade



Gabigol quebrou um jejum de cinco meses sem balançar a rede. Ele não fazia gol de bola rolando há seis meses. O atacante foi quem mais recebeu carinho dos torcedores, entrando em campo cercado de várias crianças e foi ovacionado quando deu um drible bonito ainda no primeiro tempo. O camisa 10, vale lembrar, segue aguardando a renovação de contrato.



Foram 49.112 pessoas presentes no Mangueirão. A renda da partida ficou em R$ 5.902.110,00. Esse foi o quarto jogo do Flamengo fora do Rio de Janeiro na temporada.

Publicidade



Na próxima rodada, o Flamengo encara o Vasco. Será o primeiro clássico da temporada no domingo, no Maracanã.



Com o resultado, o Fla fica em quinto, com oito pontos. O Sampaio Corrêa é o penúltimo, com um ponto conquistado.

Publicidade



O Flamengo chegou na madrugada de hoje a Belém. A delegação estava nos Estados Unidos para a pré-temporada e voou direto para o local do jogo. O grupo volta ao Rio de Janeiro depois da partida.



Os jogadores do Sampaio Corrêa fizeram homenagem ao meia Alexandre. O jogador sofreu grave acidente automobilístico e fraturou a coluna cervical. Ele passou por cirurgia ontem (30). "Xandinho, estamos com você", dizia a faixa estendida na entrada de campo.

Publicidade





SAMPAIO CORRÊA

Leandro; Roberto (Rafael Pernão), Índio, Thuram, Paulo Vitor (Guilherme); Rosado (Elenilson), Marcelo, Dantas; Lucas (Gabriel Agú), Hugo (Max) e Abner. T.: Silvestre dos Anjos.





FLAMENGO

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Allan), Gerson (Luiz Araújo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves) e De la Cruz (Rayan Lucas); Bruno Henrique e Gabigol. T.: Tite.





Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Eduardo Thuram, Dantas, Leandro Matheus (SCO), Allan (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bruno Henrique (aos nove minutos do primeiro tempo), Gabigol (aos 41 minutos do primeiro tempo).