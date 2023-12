Haaland supera Mbappé e Messi e é eleito melhor jogador de 2023 pela IFFHS

A lista dos melhores jogadores de futebol masculino do ano de 2023 com base em estatísticas foi divulgada nesta terça-feira (26) pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.







Erling Haaland foi eleito o melhor jogador do ano. Mbappé aparece em segundo e Messi completa o pódio.

Os jogadores foram escolhidos por meio de pontuações estabelecidas por estatísticas coletadas ao longo do ano. O norueguês conquistou 208, Kylian Mbappé 105 e Messi - atual vencedor do Bola de Ouro - 85.

O norueguês acrescenta um novo troféu à prateleira. Ele foi eleito Jogador do Ano da UEFA em agosto passado.





É a primeira vez que Haaland obtém este prêmio. Também é a primeira vez que um representante da Noruega conquista.

"Vencedor da UEFA Champions League, da Premier League, do Mundial de Clubes da FIFA, da Supertaça Europeia, da Taça de Inglaterra e sempre presente no ranking de Melhor Artilheiro do Mundo" IFFHS ao justificar a escolha.





RANKING COMPLETO

Vinicius Junior é o único do Brasil. O jogador do Real Madrid aparecer na nona posição.

1º- Erling Haaland - 208

2º- Kylian Mbappé - 105

3º - Lionel Messi - 85

4º- Rodrigo Hernández - 55

5º- Jude Bellingham - 3.4

6º-Kevin de Bruyne - 27

7º-Harry Kane - 18

8º- Bernardo Silva - 9

9º- Vinícius Júnior - 8

10º- Lautaro Martínez - 7