Ingressos para Londrina EC e Guarani já estão à venda

Para o jogo da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá promoção de meio-ingresso para todos os setores (R$ 40 - arquibancada) e (R$ 60 – cadeira cativa) e promoção do “Mês dos Namorados”, na qual mulheres não pagam ingresso para assistir à partida (qualquer setor do estádio).

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Londrina EC e Guarani, que acontecerá na sexta-feira (24), às 19h, no Estádio do Café.

Pontos de venda







- On-Line: www.meubilhete.com



- Tuba Store

Av. Madre Leônia Milito, 1330 - Loja 13 - Gleba Fazenda Palhano

Horário de funcionamento, segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Telefone: (43) 3367-5963



- Lojas Karilu

Centro | Fábrica

Av. Celso Garcia Cid, nº 836. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 13h.

Telefone: (43) 3322-1470.



- Muffato Madre Leônia

Av. Madre Leônia Milito, nº1175 (Lojas 2 e 3). Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.

- Muffato Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias, nº1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3037-5232.



- Muffato da Saul Elkind (Loja Estação do Esporte)

Av. Saul Elkind, nº 2177, Centro

Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 22h

Sábado: 8h às 21h

Domingos e feriados: 9h às 16h

Telefone: (43) 9963-94635

- Banca Flamengo Visconde de Mauá, 168 Sala 17

Jardim Shangri-Lá

Telefone: 3028-6923

- Vale Sorte

Avenida Paraná, 335

(Calçadão – Centro)

Telefone: 3026-7030- Bilheteria do Estádio do Café (a partir das 17h do dia do jogo).