John Kennedy entra na linha para virar referência e estrear pela seleção

Após ver John Kennedy entrar para a história ao fazer o gol do título da Libertadores do Fluminense, o técnico Fernando Diniz, um dos grandes responsáveis pela virada do atacante, relembrou algo que identificou logo na chegada do jogador ao clube: "precisa de carinho".



O atacante decidiu ouvir os conselhos do técnico. O jovem deixou as polêmicas para trás após ser emprestado à Ferroviária, voltou ao Tricolor com outra cabeça e tem colhido os frutos desta mudança de postura.

"John Kennedy é um cara que nunca esteve treinado. Ele vinha, jogava, sumia, dava problema. Agora, virou um cara mais profissional, está muito treinado. Ele pode decidir jogo", disse Diniz.



O novo passo dado foi a estreia com a camisa da seleção brasileira. Isto aconteceu na última terça-feira (23), quando o Brasil venceu a Bolívia por 1 a 0, no início da caminhada no Pré-Olímpico.

John Kennedy foi o único entre os jogadores da seleção que fez sua primeira partida com a Amarelinha. Ele até já havia sido convocado outra vez, mas apenas para um período de treinos em São Paulo.



O atacante mostrou estrela e deu uma assistência para o gol de Endrick. Não teve oportunidades de deixar o seu e foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo para a entrada de Gabriel Pirani.

"É um jogador com muito potencial para ser brilhante, brilhante mesmo. De jogar na seleção brasileira, decidir Libertadores, decidir Copa do Mundo. A gente não sabe se isso vai acontecer, tem uma estrada para percorrer. Potencial ele tem. É um cara que tem o carisma do gol. É um cara predestinado para fazer gol", disse Diniz.



John Kennedy é o jogador mais badalado do Pré-Olímpico depois de Endrick. Mesmo sendo um novato na seleção brasileira, seu desempenho no título da Libertadores atraiu holofotes e criou uma expectativa pela dupla com o atacante do Palmeiras na competição.



Endrick revelou estar se dando bem com o atacante do Fluminense. Ele revelou estar torcendo para que ele faça um gol na sexta (26), diante da Colômbia:



"Sinceramente, a gente nem vê isso [a expectativa em cima da dupla]. Temos de estar de bem com nós mesmos. Se forem ver, nossa seleção é uma seleção feliz, que gosta de brincar, e é isso que o John Kennedy está fazendo, se divertindo bastante. Nós conversamos muito e, graças a Deus, hoje ele pôde me dar uma assistência. Se Deus quiser, no próximo jogo ele vai fazer um gol", afirmou Endrick.