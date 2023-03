Londrina EC apresenta primeiros reforços para Série B

O Londrina Esporte Clube iniciou a reformulação do elenco para a Série B e apresentou na terça-feira (21) os quatro primeiros reforços para o Brasileiro. O goleiro Lucas Frigeri, o zagueiro Guilherme Lacerda, o volante Jatobá e o atacante Vitor Feijão já treinam no CT da SM Sports e estão à disposição do técnico Alexandre Gallo. O treinador aguarda a chegada de outras contratações para começar a montar o time visando a estreia na competição, no dia 14 de abril, diante do ABC.





O LEC tem priorizado a busca por jogadores experientes e acostumados com Série B. Este é o perfil do goleiro Lucas Frigeri, 33 anos. O jogador foi vice-campeão da competição em 2018 com o CSA e já teve passagens por clubes como Atlético Goianiense, Avaí e Santo André, onde foi titular em 12 jogos no último Campeonato Paulista.

"Espero agregar com a minha experiência adquirida ao longo de todo este tempo jogando em Série A e Série B. A Série B exige um elenco forte, aguerrido e de muita entrega. É importante esta visão do clube e espero corresponder para ajudar o Londrina a chegar à Série A", afirmou o goleiro em entrevista coletiva.





Com a chegada de Frigeri, o LEC liberou Felipe Leineker, contratado no início do ano, mas que deixou o clube sem jogar. Os três goleiros para a Série B serão Frigeri, Saulo e Neneca.

Outro bem experiente em Série B é o volante Carlos Jatobá, 27 anos. O jogador disputou a competição por Atlético Goianiense, Brasil de Pelotas e CRB. Com passagem discreta pela Alviceleste em 2016, o jogador retorna para disputar posição com o capitão João Paulo. "Volto bem diferente em relação a 2016. Sei que posso ajudar o Londrina. Tenho uma precisão de passe boa, uma saída de bola que faz o time jogar e tenho chegada lá na frente. Sou um jogador que faz o box to box e sei que posso ajudar o Londrina", comentou.





