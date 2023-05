Londrina EC joga em Itu pela retomada da rota na Série B e futuro do interino

O Londrina teve pouco tempo para assimilar a derrota para o Ceará e volta a campo neste sábado (27) para enfrentar o Ituano na abertura da nona rodada da Série B. O confronto começa às 17h, no estádio Novelli Junior, em Itu, e coloca frente a frente duas equipes em busca de recuperação.





Em 11º, com 10 pontos, o LEC quer deixar logo para trás o revés no estádio do Café e pontuar novamente fora de casa para subir na tabela. No último jogo como visitante, o Tubarão venceu o Tombense por 2 a 0 e conquistou a sua primeira vitória longe da torcida. O jogo no interior paulista é quase um confronto direto. O Ituano é o 15º, com sete pontos, e pode ultrapassar o Londrina na classificação, em caso de vitória.

"O torcedor pode esperar o melhor de nós e sempre com muita entrega como nos jogos anteriores e no segundo tempo contra o Ceará. O time correu demais, se entregou demais e poderíamos ter feito pelo menos mais um gol porque criamos para isso", frisou o técnico interino Edson Vieira, que vai para o seu quarto jogo à frente da equipe.





Ainda sem uma definição sobre o comando técnico, o Londrina aguarda a partida deste sábado e o que vai acontecer em campo em Itu para decidir se efetiva Vieira ou se vai em busca de um novo treinador. Apesar do time ter reagido após a saída de Alexandre Gallo - duas vitórias e uma derrota - e do clima interno ter melhorado, uma derrota no interior paulista deve determinar a busca por um novo comandante.





"Sou funcionário do clube e tenho feito o que é me pedido. Independentemente do período em que eu ficar à frente da equipe quero fazer o meu melhor e deixar um legado no clube", repetiu o interino após a partida da última quarta-feira.





