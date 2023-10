Londrina EC marca, mas cede empate e olha Série C cada vez mais perto

Jogando contra um adversário direto para tentar evitar a iminente queda para a Série C do Brasileiro, o Londrina ficou no 1 a 1 com o Avaí na noite deste domingo (15), no estádio do Café. O Tubarão mostrou uma postura diferente dos outros duelos, diante de menos de mil torcedores, dominou as jogadas, teve diversas oportunidades de marcar, entretanto, foi punido – mais uma vez – no segundo tempo, depois de conseguir marcar no começo da partida.





Faltando seis rodadas para o fim da segunda divisão nacional, o LEC está com 25 pontos, segue na penúltima colocação e vê os concorrentes se distanciarem. O Leão da Ilha agora soma 35 pontos e pulou para a 15º colocação com a derrota da Ponte Preta, que está em 16º com 34 pontos. A Chapecoense venceu no fim de semana e tem 33 pontos. A distância do Tubarão para a Macaca, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de nove pontos.

No sábado (21), o Londrina enfrenta o Juventude, às 18h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, no Rio Grande do Sul. “Sabíamos que precisávamos ganhar, mas infelizmente praticamente demos o gol mais uma vez. Agora é descansar e pensar no Juventude. Enquanto tem fé tem que acreditar”, sentenciou o atacante Iago Dias, autor do gol alviceleste, em entrevista à rádio Paiquerê 91,7.