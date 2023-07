Luiz Araújo estreia no Flamengo com gás na reta final e quase assistência

Luiz Araújo foi o primeiro dos reforços do Flamengo na janela do meio do ano a entrar em campo. A estreia foi boa, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.







Luiz Araújo entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Contando os acréscimos, foram 19 minutos em ação.





A principal participação dele foi em um passe em profundidade para Bruno Henrique. O atacante saiu cara a cara com Bento após ganhar na velocidade dos marcadores, mas o toque por cobertura acabou saindo à direita do gol. Foi uma quase assistência.

O jogador substituiu Everton Ribeiro para dar mais volume de jogo pelo lado direito do ataque rubro-negro, em uma fase da partida que o Athletico se lançou mais e deu espaços. A presença dele foi importante para aumentar o "gás" do time, sobretudo nas disputas na faixa do meio-campo.





A entrada dele fez com que o lateral-direito Wesley ficasse mais preso à defesa. "Sampaoli já me assistiu bastante. Pediu para ficar bastante aberto e pediu para o Wesley esperar um pouquinho mais atrás para eu usar o 1 contra 1", explicou o meia-atacante.

Luiz Araújo mostrou parte das características descritas por ele mesmo na apresentação, na segunda-feira. A velocidade para puxar ataques pela ponta direita, usando o pé invertido (canhoto) foi a mais chamativa. Ele, no entanto, deixou o jogo sem dar finalizações ou tentar dribles, segundo estatísticas do Sofascore.