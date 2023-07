Lesões assombram São Paulo e brecam euforia após vitória contra Palmeiras

O São Paulo vive uma mistura de sentimentos após a vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5) à noite, no Morumbi.







Lesões voltam a aparecer. Apesar da vitória, o time tricolor lamenta as situações de Calleri, Luciano e Alan Franco. Os dois atacantes foram substituídos no intervalo da partida contra o Alviverde, e o zagueiro deixou o campo chorando no segundo tempo com um problema no tornozelo.





Calleri, Luciano e Alan Franco devem ser baixas contra o Red Bull Bragantino. De olho no jogo decisivo contra o Palmeiras na semana que vem, a equipe deve reavaliar as lesões dos jogadores e, se não tiverem nenhum problema grave, devem ser poupados no fim de semana pelo duelo do Brasileiro.

Dorival afirmou na entrevista coletiva após a partida que tem a intenção de contar com Alexandre Pato contra o Red Bull Bragantino. Moreira, Talles Costa, Erison e Wellington também vivem a expectativa de retorno para este duelo.





Beraldo, Igor Vinícius, Galoppo e Michel Araújo tiveram lesões mais complicadas, e o torcedor precisa aguardar pelo retorno deles.

