Mais gringos por jogo: veja quantos estrangeiros cada time da Série A tem

Os 20 clubes da Série A aprovaram o aumento do teto de jogadores estrangeiros por jogo no Brasileiro. Antes, sete gringos podiam ser relacionados por time para uma partida, mas agora o número passou para nove.

QUEM MAIS SE BENEFICIOU?



Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Grêmio e São Paulo foram as equipes que mais se beneficiaram. Todas elas extrapolavam o limite anterior.

O time paranaese com mais estrangeiros no elenco, com 10 ao todo. Fortaleza, Botafogo e Internacional vêm logo atrás com nove cada, e Grêmio e São Paulo contam com oito gringos nos seus elencos.



Caso se mantenha com 10 estrangeiros, o Athletico-PR terá de se adaptar à regra. Desta forma, o Furacão sempre deixará um estrangeiro de fora de cada rodada do Brasileiro.

Por outro lado, o Juventude aparece como o único clube da Série A sem nenhum estrangeiro no elenco. Cuiabá e Vitória, com dois e três, respectivamente, vêm logo depois.