Mano Menezes aposta em título para driblar armadilha de eleição no Corinthians

Novo técnico do Corinthians, Mano Menezes aposta no título da Sul-Americana para driblar as armadilhas das eleições marcada para o dia 25 de novembro.







O presidente Duilio Monteiro Alves tem mandato apenas até dezembro e não será candidato à reeleição, mas assinou com Mano até o fim de 2025.





Mano Menezes não aceitaria um contrato curto e sabe que a permanência na próxima temporada depende da eleição, porém, acredita que um bom trabalho pode fazê-lo continuar.

O objetivo é conquistar a Copa Sul-Americana para convencer a torcida e, consequentemente, os candidatos. O time alvinegro empatou com o Fortaleza na ida das semifinais na Neo Química Arena e precisará de bom resultado fora de casa para enfrentar LDU ou Defensa y Justicia na decisão.





Outra meta é gerar tranquilidade no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 11º colocado, a apenas cinco pontos da zona do rebaixamento. A distância para o G-6 é de 10 pontos.

CENÁRIOS DIFERENTES

O Corinthians tem dois candidatos confirmados: André Negão e Augusto Melo. Eles divergem sobre Mano Menezes.

Apoiado por Duilio e Andrés Sanchez, Negão gosta da ideia de ter Mano no comando em 2024.





Candidato da oposição, Augusto contesta o contrato longo para Mano Menezes, que invade a próxima gestão e pode fazer o Corinthians arcar com multa rescisória. Mano não é sua prioridade, mas será avaliado.





"A menos de dois meses das eleições, qualquer um com mínimo de bom senso entende que a contratação de um treinador, peça fundamental na montagem do planejamento para a próxima temporada, deveria ser delegada ao próximo presidente. Ou, no mínimo, mostrar grandeza para deixar política e vaidade de lado e reunir os candidatos para definir nome de consenso (...). Augusto Melo já deixou claro em entrevistas que, embora tenha grande respeito pelo profissional, Mano Menezes não seria sua prioridade para técnico do Corinthians. Ou seja, tanto a diretoria quanto o novo técnico sabiam disso quando aceitaram fazer negócio", diz o posicionamento da campanha de Augusto Melo.





"É preciso deixar os arroubos, os chiliques e o oportunismo eleitoral de lado quando se trata de Corinthians. Corinthians é coisa séria. O que meu adversário queria? A continuidade de um treinador que não tinha mais a confiança do grupo e que claramente não conseguiu dar padrão à equipe? O presidente do clube ainda é o Duílio Monteiro Alves e ele tem não só o direito, mas a obrigação de contratar um treinador de primeira linha. Mano Menezes tem história no Parque São Jorge e no futebol brasileiro, tem que ser respeitado. O Corinthians não pode ter um aventureiro na cadeira de presidente. É preciso ter preparo e serenidade. O que ele vai falar sobre o Mano se formos campeões sul-americanos? Vai dizer que invadiram de novo suas redes sociais e que não foi ele, como inventou no caso do Fábio Santos contra o Fortaleza? Como todos os corinthianos que não torcem contra apenas pela sede de poder, desejo ao Mano sucesso e títulos com a camisa alvinegra nesta sua terceira passagem pelo clube", afirma André Negão.