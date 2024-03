Maringá enfrenta o Amazonas pela Copa do Brasil antes da semifinal do paranaense

O Maringá enfrenta dois jogos decisivos em menos de quatro dias. Nesta quinta-feira, 14, o tricolor recebe o Amazonas, às 21h30 no Willie Davids e no domingo o Coritiba, às 19h30, pela semifinal do Paranaense.





Focados no jogo contra o Amazonas, o time busca continuar o bom retrospecto dentro de casa diante do adversário. Em seis jogos, nas três participações até aqui, o Maringá nunca perdeu sob seus domínios.





Em 2015 venceu o Madureira por 2 a 0 e empatou com o Santos em 2 a 2. Em 2023 venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, o Marcílio Dias por 2 a 0 e o Flamengo por 2 a 0 e em 2024, na primeira fase, venceu o América-MG por 2 a 0.

“Agora não temos que pensar no Coritiba, mas sim no Amazonas, que se tornou o jogo mais importante do ano, por toda a sua relevância, por ser uma competição nacional e pela premiação. Tudo isso coloca o Maringá em um patamar maior e temos essa consciência. Então agora o foco é no Amazonas e a partir de sexta pensamos no Coritiba”, explicou o meio campista Serginho do Maringá.





Apesar dos bons resultados e do retrospecto a favor o técnico do Maringá diz que é preciso manter a concentração e que retrospecto não ganha jogo algum.

“O retrospecto de nunca ter perdido em casa na Copa do Brasil é bom, mas aumenta ainda mais nossa responsabilidade e os números não ganham jogo. Então precisamos ter a mesma concentração, disciplina e vontade dos jogos anteriores para conseguirmos manter essa boa marca e o principal que é conquistar a classificação para a terceira fase." Afirmou o técnico.





Os ingressos para a partida diante do Amazonas já estão disponíveis e custam R$ 70,00, meia entrada no setor descoberto e R$ 100,00, meia entrada no setor coberto.





A promoção do ingresso solidário continua e todos que levarem um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães ou gatos, pagam meia entrada. PCD’s, estudantes e doadores de sangue com carteirinha ativa também possuem o benefício de meia entrada nos jogos.





Já os ingressos para os jogos contra o Coritiba R$ 40,00 meia entrada na descoberta e R$ 50,00 meia entrada na coberta. Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo oficial do Maringá FC, pelo site https://www.ingressonacional.com.br , ou nos pontos de venda físicos autorizados.