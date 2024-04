Messi e Suárez se envolvem em confusão com arbitragem após derrota

Lionel Messi, Luis Suáres, Jordi Alba e o técnico Gerardo Martino se envolveram em uma confusão após a derrota do Inter Miami para o Monterrey pelo jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.



O grupo do Inter Miami foi ao vestiário da arbitragem para reclamar do árbitro Walter Lopez. A informação é da Fox Sports do México.

O Inter Miami questionou a expulsão de David Ruiz aos 20 minutos do segundo tempo. O time de Messi perdeu por 2 a 1.



Eles ainda foram ao vestiário adversário cobrar o técnico do Monterrey Fernando Ortiz. Antes da partida, o comandante afirmou que "Tudo o que envolve Messi pode levar a decisões desportivas e não desportivas".



Durante a confusão, Messi ainda teria se estranhado com o zagueiro adversário Nicolás Sánchez. O argentino não jogou, mas foi ao vestiário após a partida.



O Monterrey relatou o incidente à Concacaf. As equipes se reencontram na próxima quarta-feira (10), no México, pelo jogo de volta.