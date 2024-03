Novorizontino cala MorumBis, vence São Paulo nos pênaltis e vai à semi

O São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor caiu nos pênaltis para o Novorizontino em pleno Morumbis neste domingo (17).

Penalidades decidiram quem avançou



Igor Vinícius bateu o 5º pênalti do São Paulo e fez. Marlon também converteu e forçou as cobranças alternadas: 4 a 4.

Pablo Maia cobrou o terceiro do São Paulo e manteve o São Paulo com 100% de aproveitamento. Fabrício Daniel também bateu e guardou: 3 a 2.

Novorizontino começa melhor, mas São Paulo equilibra



Após sair atrás, o Tricolor conseguiu se impor mais no jogo com a velocidade de seus atacantes e chegou ao empate com Ferreira -após bela assistência de Lucas- dez minutos depois. No restante da etapa inicial, a equipe de Carpini teve as melhores chances mas parou em Jordi e pecou na pontaria.

O time comandado por Eduardo Baptista conseguiu explorar bem o lado direito da defesa do São Paulo no início da primeira etapa e foi por ali que chegou ao seu gol com Rômulo, logo aos 12 minutos.

São Paulo cria pouco no 2º tempo, e Rafael salva



Lucas foi o jogador mais participativo, vencendo ótimos duelos contra Chico e colocando velocidade no ataque. As substituições de Carpini não agradaram os torcedores que estiveram presentes no Morumbis.

Carpini ouve gritos de "burro"



Wellington, lateral esquerdo, também foi muito vaiado quando foi substituído. O defensor tem contrato até o fim do ano, e ainda não chegou a um acordo com o Tricolor por uma renovação.

Com o fraco desempenho no segundo tempo, a torcida do São Paulo pediu a entrada de James. Carpini só colocou o colombiano em campo aos 35 minutos da etapa final. Ele foi ovacionado ao entrar em campo.

Lances importantes





Rômulo abre o placar para o Novorizontino. Aos 12 minutos do 1º tempo, Willean Lepo ganhou no corpo de Ferreira e fez o cruzamento no meio da área. Rômulo apareceu completamente livre no meio da área e cabeceou no contrapé de Rafael.



São Paulo empata com Ferreira. Aos 22 minutos, Lucas ganhou do marcador no jogo de corpo e teve muito espaço. O camisa 7 virou o jogo para Ferreira, que recebeu livre dentro da área e tocou na saída do goleiro Jordi.



Ferreira se lesionou no lance do gol e precisou ser substituído. O camisa 47 se chocou com o goleiro Jordi na hora da finalização e não conseguiu continuar no jogo com dores no quadril. Ele deu lugar a Erick.



Novorizontino volta a assustar. Aos 41 minutos, Willian Lepo levou para a linha de fundo e tentou cruzamento pela direito, a bola desviou em Diego Costa e quase surpreendeu Rafael — que se esticou todo para mandar para escanteio.



Rafael salva o São Paulo. Aos 4 minutos do 2º tempo, Waguininho puxou contra-ataque e serviu Luccas. O atacante arriscou da entrada da área tricolor e obrigou Rafael a fazer boa defesa.



Rafael mais uma vez. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio a bola sobrou par Chico cara a cara com Rafael. O goleiro fechou o ângulo do defensor e fez uma ótima defesa.



Luciano perde grande chance. Aos 22, Alisson cobrou escanteio, Arboleda desviou e a bola sobrou para Luciano. O camisa 10 encheu o pé de dentro da pequena área, mas mandou para fora.



Jordi salva nos acréscimos. Aos 49, Luciano invadiu a área e, mesmo sem ângulo, arriscou. Jordi se esticou todo e espalmou para escanteio.





FICHA TÉCNICA





SÃO PAULO 1 (4x5) 1 NOVORIZONTINO





Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Data e hora: 17 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 55.197

Renda: R$ 4.022.136,00

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel Caetano Ribeiro da Costa

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Arboleda (SAO); Lucca, Marlon, Waguininho e Chico (NOV)

Gols: Rômulo, aos 12 minutos do 1º tempo (NOV); Ferreira, aos 22 minutos do 2º tempo (SAO)





São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington (James Rodríguez); Pablo Maia, Alisson e Lucas; Ferreira (Erick), Luciano e André Silva (Michel Araújo). Técnico: Thiago Carpini.





Novorizontino: Jordi; César Martins (Renato), Luisão e Chico; Willeam Lepo, Geovane (Dantas), Marlon, Reverson e Rômulo (Danilo Barcelos); Neto Pessoa (Lucca) e Waguininho (Fabrício Daniel). Técnico: Eduardo Baptista.