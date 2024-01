'República do Uruguai' cria hábitos e faz do espanhol 2º idioma no Flamengo

O Flamengo chegou ao sexto jogador gringo no elenco com a contratação de Matias Viña. Mas mais do que isso, o clube já brinca com a Fla-Uruguai formada após a chegada do quarto atleta do país.



O Fla tem um "bonde dos gringos" no dia a dia. Arrascaeta, Varela, Matias Viña e De La Cruz passam a maior parte do tempo juntos nas concentrações e viagens do elenco. O argentino Rossi e o chileno Pulgar também integram o grupo.

Arrascaeta é quem costuma reunir mais os atletas. De La Cruz mal chegou e já colou no meio-campista, de quem já era amigo. Outros casos com Isla e Vidal, que deixaram o Fla, também foram assim.



Eles andam constantemente com a garrafa de chimarrão, um costume do país trazido para o solo brasileiro. Nos voos, gostam de sentar perto e jogar carteado.

A união é quase natural, mas sem excluir o resto do grupo. Os jogadores de fora do Brasil tem convivência normal e próxima com outros atletas. Com os funcionários, são simpáticos mesmo que haja uma barreira da língua e brincam.



O espanhol virou a segunda língua no Flamengo. Por isso, o grupo, em momentos como as refeições, prefere ficar junto e se comunicar na língua nativa.

Viña aposta nesse ambiente para acelerar a adaptação. O jogador já conhece alguns companheiros do Uruguai e outros com quem já atuou contra.



Flamengo e torcedores já brincam com a extensão da seleção uruguaia. O próprio clube publicou a imagem dos jogadores com a bandeira do país após a chegada de Viña.

Parte das contratações



Arrascaeta "ajudou" o Flamengo a contratar. Especialmente com os uruguaios, ele teve influência.

O meia falava praticamente todos os dias com De la Cruz e Viña. Ele pedia constantemente que fossem para o clube e aceitassem proposta.



O camisa 14 fez isso meses antes de Viña até negociar com o Fla. Praticamente como um garoto-propaganda do clube da Gávea.



"Fui muito bem recebido. Conheço Varela, Giorgian e Nico, alguns já enfrentei. No dia a dia vou pegar mais o carinho com os companheiros, conhecer eles no campo. A adaptação será rápida com os uruguaios", disse Matias Viña.