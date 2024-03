Robinho deve ficar dez dias isolado em cela de 8 m² no presídio de Tremembé

O ex-jogador de futebol Robinho, 40, preso pela Polícia Federal na noite desta quinta (21), deve ficar ao menos dez dias em isolamento na Penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Trata-se de uma medida de segurança adotada com todas as pessoas que entram no sistema prisional paulista.

Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), ele ficará em uma cela com 2 m x 4 m, destinada especialmente para o isolamento, com capacidade para duas pessoas.

"Atualmente, ele está sozinho na cela. A visitação de familiares, após o regulamentar credenciamento, será permitida somente após cumprimento do regime de observação", disse.



Conforme funcionários da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o ex-jogador deu entrada no presídio por volta da 1h, durante a madrugada, uma exceção feita pelo governo paulista para atender pedido da Polícia Federal. Foi uma forma de evitar a aglomeração de curiosos e da imprensa.



Por regra, os ingressos no sistema ocorrem só durante o dia, até as 17h.



Publicidade

Defesa de Robinho teme extorsão e maus-tratos no presídio A defesa de Robinho está preocupada com a integridade do ex-jogador, que foi preso na noite desta quinta-feira (21) por participar de um estupro coletivo na Itália em 2013.



Robinho também deve ter escapado de ter que mexer no cabelo, outra exigência para o ingresso ao sistema, porque o corte usado por ele é considerado "dentro do padrão de inclusão". Isso também foi considerado no caso do empresário Thiago Brennand, quando foi levado para uma prisão paulista em maio de 2023.



Ainda segundo a SAP, o preso "está em processo de inclusão, no qual se atribui a ele o número de matrícula no sistema prisional e lhe é entregue o kit padrão (uniforme, materiais de limpeza e higiene pessoal, etc)". "A alimentação fornecida ao preso segue o cardápio padrão da SAP, comum a todos os custodiados", finaliza a nota.



A PRISÃO



O advogado do ex-jogador havia apresentado o pedido ao Supremo para tentar reverter decisão do STJ, que determinou que Robinho deve cumprir no Brasil a pena a que foi condenado na Itália.



Na visão dos advogados, a validação da sentença italiana "coloca-se em chapada contrariedade à Constituição da República".



Esses argumentos são usados pelos advogados porque o Supremo é responsável por discutir assuntos relacionados à Constituição. O pedido, porém, foi negado no início da noite de quinta-feira.



Na tarde desta quinta-feira, após a comunicação do STJ, a Justiça Federal de Santos (SP) lançou o mandado de prisão para Robinho. O documento foi expedido pela 5ª Vara Federal de Santos e encaminhado à Polícia Federal.





Robinho pode passar para o regime semiaberto em 2027, dizem especialistas Preso na noite de quinta-feira (21) em Santos pela Polícia Federal para começar a cumprir a pena de nove anos de prisão por estupro na Itália, Robson de Souza, 40, o Robinho, poderá passar para o regime semiaberto em meados de 2027.