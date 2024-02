Santos sente falta de Giuliano, é salvo pela trave no fim e bate Água Santa

Salvo pela trave nos acréscimos, o Santos venceu o Água Santa por 1 a 0 nesta quarta-feira (31), no estádio Primeiro de Maio, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Joaquim marcou pelo Santos.



O time teve um bom volume de jogo na primeira etapa e três boas oportunidades - duas com Furch, de frente para o gol, e uma com Joaquim pelo alto, mas a falta de capricho manteve o 0 a 0.

Sem Giuliano, lesionado, o Santos sofreu um pouco com a criação e chegadas perigosas na área. O meia teve uma lesão na panturrilha e deve retornar em duas semanas.



O Água Santa equilibrou a partida, mas viu o Peixe crescer de produção, insistir e marcar. Apesar de chutar pouco, o Santos encontrou um gol em bola parada, no cruzamento de Felipe Jonatan, Joaquim marcou pelo alto. Igor Henrique foi expulso por falta em Pituca aos 40 ao receber o segundo amarelo. Mesmo assim, o Água Santa assustou: Jael mandou uma bola na trave nos últimos minutos.

O Santos volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani em casa, às 18h, pela quinta rodada da competição.



O Água Santa joga contra o Mirassol no sábado, no mesmo horário, no estádio Primeiro de Maio.

Com o resultado o Santos segue líder do grupo A, com nove pontos. O Água Santa se mantém em quarto no grupo B.

SANTOS

João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón), Otero (Marcelinho) e Cazares (Nonato); Guilherme (Pedrinho) e Julio Furch (Bigode). T.: Fábio Carille





ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Walber, Alex Silva e Roger Carvalho; Cristiano (Léo Sena), Igor Henrique, Luan Dias; Bruno Xavier (Keké), Rafael Oller (Ronald) e Bruno Mezenga (Jael). T.: Bruno Pivetti.





Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Cartões amarelos: Igor Henrique, Rafael Oller, Gabriel Inocêncio (A.S) Guilherme, Otero, Joaquim (SAN)

GOLS: Joaquim, aos 36'2T.