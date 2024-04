São Paulo estuda acionar Botafogo na Fifa por subvalorização de Lucas Perri

Além disso, o São Paulo também vai acionar o clube carioca na justiça pelo não pagamento do valor referente à porcentagem citada. Recentemente, o clube paulista já entrou com ação contra os cariocas por uma dívida de R$ 3,7 milhões pela contratação de Tchê Tchê.

O time tricolor tem direito a 18,3% do montante, cerca de R$ 9,8 milhões. O clube do MorumBIS ainda tinha 15% dos direitos econômicos e tem direito a mais 3,3% como clube formador pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

O São Paulo entende que a negociação entre os dois clubes que tem John Textor como dono da SAF foi subvalorizada. O goleiro foi vendido do Botafogo para o Lyon por 10 milhões de euros (R$ 54 milhões).

TEXTOR E O '1º DE ABRIL'





Ao ler as acusações de John Textor sobre manipulação de resultados, a primeira reação de funcionários do São Paulo foi pensar que tratava-se de uma piada de 1º de abril. Os profissionais foram checar em diversas fontes para ter certeza de que não era uma brincadeira no Dia da Mentira.



O clube não consegue entender como acusações tão graves podem ser feitas de forma tão leviana e sem evidências. O dono da SAF Botafogo afirmou apenas que "segundo experts e inteligência artificial" a goleada por 5 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por pelo menos cinco jogadores do Tricolor.



O São Paulo já acionou Textor nas esferas esportiva, civil e criminal. O clube afirmou, em nota, que "tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história"