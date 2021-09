São Paulo visita o Fluminense para se afastar da zona de rebaixamento

Na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro, a poucos pontos da zona de rebaixamento, o São Paulo precisa vencer o Fluminense neste domingo (12), às 20h30, no Maracanã, para se afastar do risco de queda e sonhar em alçar voos maiores na competição.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

O time do Morumbi iniciou a rodada com 22 pontos, apenas 4 pontos de distância para o América-MG, o primeiro clube na zona de rebaixamento.





Até aqui, o tricolor conquistou cinco vitórias, sete empates e seis derrotas no Brasileiro. Após uma sequência positiva no Nacional, cedeu um amargo empate ao Juventude por 1 a 1, já nos acréscimos, na última rodada.

Continua depois da publicidade





Uma pausa forçada por causa da rodada tripla das Eliminatórias fez com que o técnico argentino Hernán Crespo tivesse duas semanas cheias -sem jogos- para treinar sua equipe, algo inédito na temporada.





Além da busca dos três pontos fundamentais na tabela, a partida servirá para a comissão técnica observar a evolução do time e corrigir erros para o compromisso decisivo de quarta-feira (15), com o Fortaleza, no Ceará, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou em 2 a 2, outro resultado infeliz para os paulistas, que chegaram a abrir 2 a 0.





Em situação difícil no Brasileiro e eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, o clube tricolor tem no mata-mata nacional sua maior chance de título -e de alcançar a vaga no próximo torneio continental- após encerrar o jejum de conquistas no último Campeonato Paulista.





Além do longo período para trabalhar a equipe e recuperar atletas que vinham de lesões, pesa em favor do São Paulo a série recente de jogos -uma derrota nas últimas dez partidas disputadas.





Já o time das Laranjeiras conta com o retorno do atacante Fred para tentar chegar ao G-6 do Nacional.





Ficha técnica





FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; André; Martinelli, Yago; Luiz Henrique, Fred, Caio Paulista. T.: Marcão

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda, Léo; Galeano, Luan, Liziero, Benítez, Reinaldo; Rigoni, Luciano. T.: Hernán Crespo

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (12)

Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Sportv