Seleção treina com público e Tite escolhe Raphinha entre os titulares

A seleção brasileira masculina de futebol fez nesta terça (12), em Manaus (AM), o primeiro treino com presença de público desde o início da pandemia. Foi um prenúncio do contato com a torcida que haverá na partida de quinta-feira (14), na arena da Amazônia, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa 2022.



A atividade aconteceu no estádio da Colina e contou com 200 crianças de escolas municipais e estaduais vacinadas com a primeira dose, com boas notas e assiduidade no colégio, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).



Tite fez um trabalho "fantasma", no qual orientou 11 jogadores para trabalhar o posicionamento visando ao próximo jogo. E o meia-atacante Raphinha apareceu entre os titulares. Ele entrou bem e ajudou a mudar o jogo tanto contra a Venezuela quanto diante da Colômbia.

Outras mudanças foram na linha defensiva, com a entrada de Emerson na lateral direita e Lucas Veríssimo, formando dupla com Thiago Silva. No ataque, Gabriel Jesus foi o escolhido para o posicionamento mais centralizado, ao lado de Neymar.



Além do goleiro Alisson, o desenho completo do Brasil foi: Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred, Paquetá e Raphinha; Neymar e Gabriel Jesus.



A atividade foi de baixa intensidade porque a seleção ainda está em recuperação física por conta da partida diante dos colombianos. O zagueiro Militão, inclusive, não foi a campo porque levou uma pancada nas costas e fez um trabalho específico com a fisioterapia.



Antes do aquecimento, o próprio Thiago Silva também recebeu das mãos de Taffarel, preparador de goleiros, uma placa comemorativa referente aos 100 jogos com a camisa da seleção, marca alcançada no empate por 0 a 0 com a Colômbia, domingo.



A presença de público no treino do Brasil também serviu de termômetro para medir a relação com alguns jogadores e com o próprio Tite. Neymar e Gabigol foram os mais ovacionados. O treinador também foi bem aplaudido.



O Brasil ainda fará mais um treino, nesta quarta (13), em Manaus. Quinta-feira, o jogo contra os uruguaios é às 21h30 (de Brasília), fechando a data Fifa com rodada tripla.