Sócios aprovam mudança que abre caminho para SAF no Londrina EC

Em assembleia geral extraordinária, na manhã deste domingo (26), os sócios do Londrina avalizaram, por ampla maioria, mudança no estatuto do clube, incluindo um artigo que garante a deliberação sobre a eventual criação de personalidade jurídica, ou seja, na prática abre caminho para a formação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Foram 95 votos (94 presenciais e um por procuração), sendo 85 favoráveis à alteração, nove contrários e um voto em branco.

Para o LEC se tornar oficialmente uma SAF ainda é necessária a aprovação da proposta no Conselho de Representantes e passar novamente por assembleia geral. A expectativa é que as convocações para esse “segundo passo” sejam marcadas nas próximas semanas, já que a diretoria alviceleste e a gestão têm pressa para angariar um investidor de peso ainda neste ano. A janela de contratações do meio do ano abre em 18 de julho e vai até 15 de agosto.

O artigo aprovado neste domingo indica que o Londrina será acionista obrigatório num futuro negócio e que poderá vender, no máximo, 90% do seu capital social. "Constituída a sociedade empresária de prática desportiva profissional, o Londrina fica, desde já, autorizado a transferir para ela todo o seu patrimônio relacionado à atividade de futebol profissional e de base", destaca o texto que passou pelo crivo dos sócios.





