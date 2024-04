'Todo ano é a mesma coisa, tenho que ficar provando', diz Luciano após gol

O atacante Luciano , autor do gol do São Paulo na derrota para o Talleres (Argentina), falou sobre ser opção no banco de reservas mais uma vez na temporada. O camisa 10 entrou na segunda etapa na vaga de James Rodríguez.



"James é um grande jogador, todos veem. Cada um tem sua oportunidade, sei esperar meu momento. Ele joga muito bem. Estou brigando pelo meu espaço, às vezes não estou tão bem, entendo isso. Todo ano é a mesma coisa, tenho que ficar provando, mas futebol é isso. James é um grande jogador, a gente brinca, fica na resenha. É opção do treinador e eu respeito isso. Não sei como as pessoas falam que ele não consegue jogar aqui porque toda vez que ele entra ele joga bem, assim como na seleção", disse o atacante em entrevista coletiva.



Luciano foi titular em dez dos 15 jogos do São Paulo no ano. Nos outros quatro ele entrou vindo do banco de reservas.



O camisa 10 tem quatro gols na temporada, sendo dois começando como titular e dois vindo do banco.

Com o gol na Libertadores, o atacante se isolou como artilheiro do time em 2024. Calleri e Ferreira têm três gols cada um.