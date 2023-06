Zlatan Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol aos 41 anos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou neste domingo (4) a aposentadoria do futebol, aos 41 anos.



"Chegou o momento de dizer tchau para o futebol, não a vocês", disse ele, dirigindo-se à torcida do Milan que estava no estádio San Siro após a vitória por 3 a 1 sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano.

A carreira dele ao todo teve 988 jogos, 573 gols, nove clubes e 31 títulos. Na seleção sueca, Ibra estreou em 2001 e acumulou 122 jogos e 62 gols. Em clubes, foram 511 gols em 866 jogos.





O Milan já tinha anunciado que seria a despedida de Ibra do clube, mas o jogador decidiu ir além e encerrar a carreira como jogador.

"Muito difícil, muita emoção me passa por dentro. A vocês, eu só digo que nos vemos por aí, se vocês tiverem sorte. Forza Milan e adeus. Obrigado de coração", disse ele, ainda em discurso no gramado do San Siro.





Ibra se viu às voltas com as lesões nesta temporada. Por isso, o adeus não foi com ele em ação.

A passagem mais recente de Zlatan pelo Milan começou em janeiro de 2020, tendo como auge a conquista do título do Campeonato Italiano ao fim daquela temporada.