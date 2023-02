CBF confirma Ramon Menezes como técnico interino da Seleção Brasileira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta quarta-feira (15) que Ramon Menezes comandará a seleção pentacampeã de forma interina.





O ex-jogador do Vasco, que liderou a equipe sub-20 do Brasil rumo ao título do Sul-americano da categoria, treinará a seleção principal em um amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, em Tanger.

Publicidade

Publicidade





O Brasil está sem técnico desde o fim da Copa do Mundo do Catar, quando Tite deixou a seleção. O ex-Corinthians já havia confirmado antes do Mundial que deixaria o cargo após o torneio.