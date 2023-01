LEC quer aproveitar jogo contra o Aruko para embalar no Paranaense

Depois do alívio pela primeira vitória, o Londrina quer engatar uma sequência de resultados positivos para subir na tabela do Campeonato Paranaense. Em sétimo lugar, o Tubarão encara o Aruko, no domingo (29), no estádio Willie Davids, em Maringá, às 18h30.







Nas quatro próximas rodadas o LEC enfrenta adversários que estão na parte de baixo da tabela e quer aproveitar para encaminhar a sua classificação para as quartas de finais. Depois do Aruko, o Alviceleste recebe o lanterna Rio Branco, em seguida o São-Joseense, penúltimo colocado, e na sequência o Foz do Iguaçu, que está em nono.



"A vitória trouxe um grande alívio por tudo que passamos, pelos resultados que não vinham, apesar do bom futebol. Uma vitória com méritos diante de um grande adversário. Uma afirmação para o nosso trabalho e para os jogadores que mereciam muito pelo que eles fazem e trabalham no dia a dia", afirmou o técnico Edinho, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 sobre o Operário.





Com quatro pontos, o Londrina projeta chegar aos 16 para garantir a classificação para a próxima fase. Faltando sete rodadas para o fim da primeira fase, o Tubarão sabe que os quatro próximos jogos podem encaminhar bem a vaga nas quartas de final. Nas três rodadas finais, o Alviceleste terá pela frente o Maringá e a dupla Atletiba.

O LEC deve ter duas modificação em relação ao time que começou a partida contra o Operário. O lateral-direito Léo Morais foi substituído no intervalo com dores na coxa e não deve jogar. Com isso, Ezequiel entra no time. O volante Pedro Cacho, ausente nas duas últimas partidas, está liberado e pode retornar entre os titulares. Com isso, Victor Hugo deixaria a equipe.





No ataque, o trio Victor Daniel, Pitubull e Clinton, que marcou um dos gols na quinta-feira, será mantido. Autor do gol da vitória, Cirilo segue como opção no banco de reservas. Em fase final de recuperação, Danilo Peu pode ser relacionado.





Com três pontos, o Aruko fecha a zona de classificação em oitavo lugar