Londrina EC acerta com reforços do Fluminense e busca mais um meia e um volante

Amargando um jejum de nove jogos sem vencer e na zona do rebaixamento da série B, o Londrina corre contra o tempo em busca de reforços. Com orçamento limitado, o Tubarão tem feito algumas parcerias para encorpar o elenco.





O Alviceleste chegou a um acordo com o Fluminense e está trazendo dois jogadores revelados pelo Tricolor das Laranjeiras.



O zagueiro Luan Freitas, 22 anos, e o lateral-esquerdo Marcos Pedro, 21, serão oficializados e apresentados nesta terça-feira (11). Com convocações para as seleções brasileiras de base, Freitas integra o elenco profissional do Fluminense desde 2019, mas sofreu com pelo menos duas lesões graves que o atrapalharam no time principal.





O jogador passou por uma cirurgia no pé em 2021 e no ano passado rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Em 2023, integrou o elenco da equipe de Fernando Diniz, mas não teve chances para jogar.





Marcos Pedro também foi revelado em Xerém e integrou o elenco sub-23 do clube no Brasileiro de Aspirantes do ano passado. Nesta temporada, foi emprestado ao Volta Redonda, onde atuou em oito partidas pela Copa do Brasil e série C do Brasileiro. Na semana passada, o Londrina havia anunciado a contratação do centroavante Zé Vitor, que chegou por empréstimo do Vasco da Gama.





