Londrina EC evolui com Fonseca, mas pode cair na próxima rodada

É nítido que desde a chegada do técnico Roberto Fonseca o Londrina começou a jogar melhor na Série B. O time tem feito bons jogos, com volume ofensivo, mas não tem conseguido converter em vitórias a sua superioridade em campo. Foi assim nos empates com o Avaí e o Juventude.





No sábado (21), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o LEC esteve duas vezes à frente do placar, mas amargou o empate no fim e o placar de 2 a 2 não melhorou em nada a sua situação na competição.

Fonseca assumiu o LEC na 28ª rodada, no empate por 2 a 2 com o Ituano, no estádio do Café. Depois perdeu para o Sport na Ilha do Retiro, ganhou do Sampaio Corrêa em casa, foi derrotado pelo Mirassol no interior paulista e empatou com Avaí e Juventude.





Em seis partidas sob o comando de Roberto Fonseca, o Tubarão conquistou seis pontos - uma vitória e três empates -, o que representa 33% de aproveitamento. Desempenho superior aos 26% no geral que o LEC sustenta até agora no Brasileiro.

Mesmo jogando um futebol melhor, o Londrina não conseguiu buscar as vitórias necessárias para sair da zona do rebaixamento e faltando cinco jogos para o encerramento da competição a queda para a Série C é iminente e pode acontecer já na próxima rodada.





O Londrina é o penúltimo colocado, com 26 pontos, oito a menos que a Ponte Preta, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Esta diferença pode subir para 11, já que a Macaca ainda joga pela 33ª rodada nesta segunda-feira (23) contra o Ituano, em Campinas.

Na rodada 34, o LEC enfrenta o CRB, no domingo (29), às 18h30, no estádio do Café, enquanto a Ponte Preta joga fora de casa diante do Novorizontino, na sexta-feira (27).





Se o Londrina perder o jogo diante dos alagoanos e a Ponte ganhar, o Tubarão estará matematicamente rebaixado para a Série C. A diferença ficaria em 14 pontos e restariam apenas 12 para serem disputados.





