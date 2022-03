Maringá abre vantagem sobre o Cascavel nas quartas do Paranaense

O Maringá venceu o FC Cascavel por 1 a 0, nesta noite, em Cascavel, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paranaense. Mirandinha marcou no segundo tempo o gol da Zebra, que jogará pelo empate diante de sua torcida, na próxima semana, no estádio Willie Davids, em Maringá. A Cobra precisará devolver o resultado para levar a disputa para os pênaltis - se vencer por mais de um gol de diferença leva a classificação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A rodada de ida das quartas de final será completada neste domingo, quando jogam Londrina x Athletico (11h), São-joseense x Operário (15h30) e Cianorte x Coritiba (18h30).