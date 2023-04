Maringá vence, amplia crise do Flamengo e larga na frente na Copa do Brasil

No primeiro compromisso desde a saída de Vítor Pereira, o Flamengo mostrou apatia, perdeu para o Maringá por 2 a 0 fora de casa e se complicou na 3ª fase da Copa do Brasil.



Comandado interinamente por Mário Jorge, a equipe carioca abusou dos erros e acabou castigada por um organizado time paranaense, que aproveitou o estádio Willie Davids lotado para surpreender e largar em vantagem por uma vaga no torneio.





A primeira metade do confronto ficou marcada por um Maringá solto e que abriu o placar em uma das várias desatenções cariocas: David Luiz tentou afastar uma cabeçada de Bianqui, mas fez gol contra.





O 2° tempo continuou com domínio dos mandantes, que ampliaram em linda jogada coletiva. Deu tempo até de torcedores gritarem "olé" antes do apito final.





Maringá e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, desta vez no Rio de Janeiro. Quem vencer no placar agregado passa de fase.