4ª edição do AlvoBike será neste final de semana com 490 ciclistas de 35 municípios

No melhor estilo que une experiência e conhecimento do esporte, a quarta edição do AlvoBike, evento de mountain bike que acontece em Alvorada do Sul, norte do Paraná, neste final de semana, 3 e 4 de agosto, terá a participação de 490 ciclistas que chegam à cidade vindos de 35 municípios dos estados do Paraná e São Paulo.





A chegada dos atletas e entusiastas do esporte promete uma grande movimentação em Alvorada do Sul. Com a duração de dois dias, o AlvoBike oferece estadia em alojamento e campings, além de pousadas de veraneio. Restaurantes e o comércio local também já se organizam para oferecer produtos, serviços e gastronomia afetiva aos visitantes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Estamos muito felizes com a organização deste evento. Todos serão muito bem recebidos. Teremos oficinas, palestras, percursos de mountain bike para adultos, adolescentes e crianças, e uma grande festa ao final com gastronomia e muita música para celebrarmos o sucesso desta quarta edição”, afirmou Marcos Pinduca, prefeito de Alvorada do Sul.





No sábado (3), a partir das 15h30, os participantes das provas e a comunidade interessada poderão trocar conhecimentos com especialistas em mountain bike sobre o esporte, preparo físico e mental, personalização da bike, entre outas abordagens relevantes para a prática do ciclismo em uma estrutura montada na praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, palco de todo o evento.

Publicidade





E no domingo (4), acontece a largada das provas Sport 30 km, em categorias por idade, força truck e PCD, e Pro 60 km, em categorias são por idade, por dupla e E-MTB. Crianças de 2 a 11 anos podem participar da prova de 400 metros e adolescentes de 12 a 14 anos do trajeto de 800 metros. Todas as categorias terão premiação do 1º ao 5º lugar.





Os participantes serão acompanhados em meio à natureza da região por fiscais da Federação Paranaense de Ciclismo, equipe de motociclistas, staff, bombeiros civis, socorristas e ambulância. A Arena com entretenimento para o público em geral será aberta às 9 horas com dança, alongamento, espaço Kids, gastronomia regional e muita música durante todo o dia.

Publicidade





SERVIÇO

Alvo Bike Festival – Alvorada do Sul/PR

Publicidade

Dias 3 e 4 de agosto de 2024

Modalidades de 60 km e 30 km

Publicidade





DIA 3

14 horas - Cerimonial de Abertura Oficial

Publicidade

14h30 – Início da Entrega de Kits até as 18h30

15h30 – Palco Interativo com Painel dos Profissionais do MTB

Publicidade

17 horas – Palestra Open: Rituais Pré Competição





DIA 4

A partir das 6h30 - Concentração e Café da Manhã para Inscritos

A partir das 6h30 - Entrega de Kit

A partir das 8 horas – Largada conforme bolsões das categorias





Sobre Alvorada do Sul

Distante 70 km de Londrina, Alvorada do Sul é uma cidade hospitaleira e acolhedora. Vizinho de Porecatu e Florestópolis, no Paraná, e Iepê, em São Paulo, o município tem aproximadamente 11 mil habitantes e chega a receber até 15 mil pessoas que buscam lazer e descanso em feriados prolongados. O grande atrativo de Alvorada do Sul são os 140 km de margens do lago da Represa de Capivara, além de festas tradicionais. Na gastronomia, um dos atrativos é o cardápio servido no Ribeirão Vermelho, bairro típico italiano: macarronada com maionese, churrasco e porco no tacho.