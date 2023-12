Acidente que tirou Michael Schumacher das pistas de corrida completa dez anos

Dez anos após o acidente de esqui sofrido pelo ex-piloto alemão Michael Schumacher em Méribel, na França, milhares de fãs continuam sem saber sobre as reais condições de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1, que completará 55 anos no próximo dia 3.





Na oportunidade, Schumacher sofreu graves danos cerebrais ao colidir violentamente com rochas que estavam escondidas na neve e, desde então, está protegido por uma fortaleza de confidencialidade.

Poucas pessoas fora do círculo familiar tiveram a chance de vê-lo em sua residência em Gland, na Suíça.





O jornal alemão Bild diz que o ex-piloto da Ferrari continua sendo acompanhando por dezenas de assistentes médicos e ainda passa por várias terapias.

Algumas delas, de acordo com o periódico, consistem em fazer Schumacher ouvir o rádio dos boxes e passear em supercarros para estimular seu cérebro com sons familiares.





Quase nenhuma informação sobre o alemão vazou. A esposa do ex-piloto, Corinna Betsch, nunca deixou escapar nada, bem como o ex-chefe de equipe da Ferrari e amigo próximo de Schumi, Jean Todt, que o visita frequentemente.

"Ele está sempre presente, então não sinto falta dele; sua vida é diferente, e eu tenho o privilégio de poder compartilhar alguns desses momentos com ele. Mas o destino o atingiu, e ele não é mais o Michael que conhecíamos", afirmou o francês de 77 anos.





Ralf Schumacher, ex-piloto de F1 e irmão do heptacampeão, indicou que "nada é mais como antes", mas declarou que tudo isso só foi possível "graças às opções médicas modernas".

O monsenhor alemão Georg Ganswein, ex-secretário pessoal do falecido papa emérito Bento XVI, declarou há alguns anos que o ex-ferrarista está em estado vegetativo e apenas "sente as pessoas ao seu redor". Na época, o religioso até declarou que o ex-piloto estava um "pouco mais cheio".





Um dos maiores pilotos de todos os tempos, Schumacher nunca mais foi visto em público depois do acidente e permanece em sua mansão em Gland ao lado da família, sempre sob a supervisão da mulher, que destila todas as notícias de sua saúde.





