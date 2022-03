Apaixonados pelo Londrina e pelo futebol de mesa

A união de duas paixões levou três londrinenses a procurar o Londrina para que o clube tivesse uma equipe de futebol de mesa. Lucas Prando Ferreira, Lucas Sotana e Fernando Mazini comandam o time que agora representa o Tubarão em competições estaduais e nacionais.





A parceria começou no início de 2022 e a equipe tem 30 jogadores, a maioria de Londrina, mas com integrantes também de Cambé, Curitiba e Santa Catarina. O grupo já se reunia para jogar “futebol de botão” pelo Clube Belavistense de Bela Vista do Paraíso, na Região Metropolitana de Londrina. A equipe ainda usa no local uma sala para os treinamentos semanais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Comecei a jogar com oito, nove anos, após o meu pai me levar para ver um campeonato brasileiro e nunca mais parei. E como somos torcedores fanáticos do Londrina pensamos em poder jogar e representar o time da nossa cidade”, afirma Lucas Prando, coordenador da equipe.

Continua depois da publicidade





A primeira tentativa de parceria foi em 2016, que acabou não sendo concretizada. No final do ano passado, o projeto foi apresentado ao clube novamente e desta vez aprovado pelo Conselho de Representantes do LEC.





Continue lendo na Folha de Londrina.