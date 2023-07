Atletas de Londrina marcam presença na maior competição de atletismo da América Latina

A maior competição de atletismo da América Latina começa nesta quinta-feira (6) em Cuiabá (MT) e a equipe Londrina/FEL/IPEC marca presença com a participação de seis atletas. A edição de 2023 terá 750 atletas (322 mulheres e 438 homens), representando 120 clubes de todas as regiões do país. A programação vai até domingo (2) no moderno Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso.







Na delegação londrinense que desembarca em Cuiabá, uma mescla de experiência e juventude. Nomes como Tatiane Raquel, Livia Avancini e Tábata Vitorino, com grande rodagem na competição puxam a fila do time que também tem Gabriela Tardivo, Julia Ribeiro e Elias Santos, jovens atletas, destaques na base e que partem em busca de experiência e melhores marcas visando compromissos importantes em suas categorias.

Para o trio de experientes, o Troféu Brasil é uma grande oportunidade para buscar os índices exigidos ou somar pontos para o Ranking da World Athletics, visando o Campeonato Mundial de Budapeste na Hungria, de 19 a 27 de agosto, e os Jogos Olímpicos de Paris-2024, na França. O evento também é classificatório para o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que será disputado de 28 a 30 de julho, em São Paulo. Todos os ganhadores das provas individuais (masculinas e femininas) do Troféu Brasil serão chamados para a seleção brasileira para o Sul-Americano, assim como os líderes do Ranking Nacional no período de 1 de janeiro a 9 de julho de 2023. Em caso de o vencedor ser o líder, será chamado o vice-campeão de Cuiabá.





A londrinense Tatiane Raquel Silva buscará sua décima vitória na prova dos 3000 metros com obstáculos na competição. “Estou bem e a preparação na Europa foi muito boa. Apesar de sentir um pouco a mudança do fuso horário, espero fazer uma boa competição”, disse a atleta, que retornou no início da semana de um período de compromissos na Europa, onde somou pontos importantes para o ranking mundial.

Tatiane lidera os rankings nacionais dos 1.500 metros (4:14.12) e dos 3.000 metros com obstáculos (9:24.75), tempos obtidos em Lisboa (POR) e Budapeste (HUN), respectivamente, em junho.





Em sua segunda participação no Troféu Brasil, a também londrinense Julia Ribeiro de apenas 18 anos, quer aproveitar a disputa ao lado de atletas mais experientes para melhorar suas marcas em 2023. “Estou animada e com muita expectativa, acredito que seja uma boa oportunidade para melhorar marca pensando em resultados na minha categoria”, projeta a jovem, atual vice-líder do ranking nacional dos 400 metros rasos na categoria sub-20.

Um dos grandes nomes do arremesso do peso feminino há quase uma década no Brasil, Livia Avancini, segunda colocada do ranking nacional adulto, busca seu nono pódio consecutivo na competição. Na mesma prova de Julia, Tábata Vitorino, vice-líder do ranking nacional, mira o pódio. Nos 400 metros masculino, Elias Santos, revelação da prova no Brasil, mira um bom resultado, assim como Gabriela Tardivo nos 3000 metros com obstáculos.





Julia, Gabriela e Elias têm em mente melhorar suas marcas para somar pontos para o ranking pan-americano, visando um chamado para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano sub-20.





A programação de provas tem início nesta quinta (6), a partir das 6 horas, com as provas da marcha atlética. O campeonato terá transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil por meio do YouTube da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).