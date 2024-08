Brasil vence a Polônia e se prepara para enfrentar a República Dominicana nas quartas

Em uma partida que cravou o set mais longo do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Brasil venceu a Polônia e vai para as quartas de final com aproveitamento máximo. Neste domingo (4), a seleção superou as polonesas por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 38/36, 25/14), na Arena Paris Sul, e agora se prepara para as quartas de final da competição, contra a República Dominicana.





A seleção feminina se impôs desde o primeiro momento da partida, mas tomou sustos, sobretudo no segundo set, quando teve cinco match points para fechar e deixou as polonesas empatarem. Mas o time conseguiu controlar os nervos e fechou a parcial em 38 a 36 para marcar o set mais longo da competição até aqui.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As duas equipes já estavam com vagas garantidas nas quartas de final dos Jogos, mas estava em jogo a primeira colocação do grupo B. Além disso, assim como aconteceu contra o Japão, as brasileiras estavam engasgadas com as polonesas, uma vez que perderam a decisão da medalha de bronze para as adversárias na Liga das Nações deste ano. A partida, então, ganhou cara de “final” e foi uma prévia do que virá pela frente para o Brasil na fase eliminatória e decisiva dos Jogos Olímpicos.





O Brasil entrou em quadra com Roberta, Rosamaria, Thaísa, Carol, Gabi, Ana Cristina e Nyeme (líbero). A novidade na escalação do técnico José Roberto Guimarães foi a incorporação de Natinha ao elenco. Ela estava como atleta reserva, mas foi acionada na vaga de Lorenne, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Publicidade





O JOGO





O confronto deste domingo começou com as duas equipes já apresentando um volume de jogo intenso desde os primeiros pontos. Com boas defesas de ambos os lados, o placar ficou apertado até meados da parcial, quando Ana Cristina foi para o saque e emendou uma sequência forte. As brasileiras colocaram em prática a eficiência no sistema bloqueio-defesa, aproveitaram os contra-ataques e conseguiram vantagem de quatro pontos (17 a 13). Após uma reação do time polonês, Zé Roberto aproveitou para acionar Natinha para melhorar o passe e fez a inversão no 5 e 1 com Macris e Tainara. A seleção segurou a vantagem e fechou o set em 25 a 21.





No segundo set, o Brasil voltou ainda mais agressivo no saque para pressionar a linha de passe polonesa. Roberta distribuía bem as jogadas e acionava praticamente todas as jogadoras ofensivas na virada de bola e, com isso, a seleção conseguiu ir se distanciando pouco a pouco no placar. As polonesas encostaram (12 a 11) e Zé pediu tempo para as brasileiras se reorganizarem e voltarem a dominar o jogo. O time ampliou a vantagem, chegou a ter cinco match points, mas a Polônia empatou (24 a 24). A partir daí, as duas equipes se alternaram no marcador e tiveram oportunidades de set points, até que o Brasil controlou os nervos, foi mais efetivo e fechou a incrível parcial em 38 a 36 em um ataque de Gabi.





Depois do susto no set anterior, as brasileiras voltaram ainda mais atentas e logo impuseram novamente seu ritmo de jogo para abrir 6 a 2 no marcador. Dessa vez a seleção não deu brechas para as adversárias, empilharam pontos de contra-ataques e de bloqueios, sobretudo com Carol, e abriram a maior distância entre as equipes na partida: 9 pontos (19 a 10). O Brasil pisou no acelerador e fechou o último set em 25 a 14 para sacramentar a vitória em 3 sets a 0.