Ciclista londrinense vai cruzar o Brasil sobre duas rodas

O londrinense Lavoisier Richard se prepara para o mais difícil desafio da sua carreira sobre duas rodas. O ciclista de resistência embarca neste final de semana para o Transbrazil Iron Bike Race, considerado o maior desafio ciclístico da América Latina e comparado aos mais longos percursos de bicicleta do mundo.

Serão quatro mil quilômetros em 25 dias de prova. Richard vai cruzar o Brasil de norte a sul e passar por nove estados e mais de 100 cidades. O pedal inicial será em Belém (PA), neste sábado (5), e a chegada em Santa Maria (RS).

"Vou pedalar em média 10 horas e 160 quilômetros por dia, mas o planejamento é no início fazer trajetos mais longos para ganhar uma 'gordura' para a reta final, onde o cansaço pode acontecer. O tempo máximo é que o desafio dure até 600 horas, mas pretendo baixar este tempo", afirma o ciclista de 57 anos.





Richard planejou o desafio e a viagem durante nove meses e calcula gastar em torno de R$ 20 mil reais. Parte do dinheiro foi arrecadado com rifas e promoções, além da colaboração de alguns empresários. O Transbrazil Iron Bike Race vai comemorar os 15 anos do ciclista em provas de resistência.







