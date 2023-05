Depois de quase quatro anos, Moringão em Londrina será reaberto

O ginásio de esportes Moringão será reaberto ao público de Londrina na quinta-feira (18). Após quase quatro anos de obras, a praça esportiva será reinaugurada em cerimônia oficial marcada para as 9h. O primeiro evento esportivo do "novo" Moringão será a Taça Brasil de Futsal Feminino, que começa no domingo (21).





O evento que marca a reabertura do ginásio contará com atletas, técnicos e dirigentes esportivos, além de autoridades municipais e servidores. Alguns funcionários que trabalham há anos no Moringão serão homenageados pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).

O Moringão está fechado desde agosto de 2019. A primeira etapa da reforma foi a troca do telhado, que se arrastou em razão de diversos problemas, como o cancelamento da primeira licitação por falta de capacidade técnica da empresa vencedora. A obra, que tinha previsão de ser finalizada em fevereiro de 2020, chegou a ficar parada por mais de um ano. Após nova concorrência pública e outros adiamentos, a reforma custou aos cofres municipais mais de R$ 7,2 milhões.





Além da troca do telhado, houve melhorias nas partes elétrica e hidráulica, pintura, reforma do setor administrativo onde funciona a FEL e a troca do piso da quadra. A última etapa da readequação será a instalação de um placar eletrônico de quatro faces. A licitação para a compra do equipamento já foi aberta e a previsão da FEL é que em até dois meses ocorra a instalação.





