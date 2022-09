Equipe londrinense de atletismo garante títulos nos Jogos da Juventude do PR

Representando Londrina nos Jojup's (Jogos da Juventude do Paraná), a equipe Londrina/FEL/IPEC foi campeã nos naipes feminino, masculino e também no geral. As disputas do atletismo aconteceram no último fim de semana, em Cascavel (Oeste), com a participação de centenas de atletas da categoria sub-20 de todo o estado.



Com mais essas conquistas, a equipe mantém a hegemonia da competição, já que nas últimas três edições foi a campeã geral e nos naipes feminino e masculino. A campanha de 2022 registrou 547 pontos, mais de 200 de vantagem para o segundo colocado, Campo Mourão. O time masculino foi campeão com 301 pontos, e o feminino somou 246. No total, o time londrinense subiu ao pódio 34 vezes, com 14 ouros, dez pratas e dez bronzes.



O técnico Gilberto Miranda exaltou a participação de toda a equipe na grande campanha feita na competição. “Sempre que começamos a temporada, os Jogos da Juventude do Paraná têm um peso importante e uma preparação diferenciada. E para nós é motivo de muito orgulho poder conquistar mais esses títulos e representar tão bem a nossa cidade. Toda a equipe está de parabéns”, ressaltou.





Destaques



Entre os homens, os destaques foram Edson Calbaizer Junior, campeão nos 400 metros, 800 metros e nos revezamentos 4 x 400 metros misto e 4 x 400 metros masculino, Luis Felipe Abílio, ouro e novo recordista do campeonato no lançamento do martelo, Kauã Henrique, campeão dos 3000 metros com obstáculos, Felipe Júnior Coutinho, vencedor dos 110 metros com barreiras, no revezamento 4 x 400 metros e bronze nos 400 metros com barreiras, e Ruan Miguel Souza, campeão dos 400 metros com barreiras, revezamento 4 x 400 metros e bronze no decatlo.



Júlia Rocha Ribeiro, dona de três ouros, nos 400 metros e revezamentos 4 x 400 metros misto e 4 x 400 metros feminino, e três pratas, nos 200 metros, 800 metros e revezamento 4 x 100 metros feminino, foi o grande destaque da equipe feminina ao lado de Giovanna Nogueira Vespero, campeã do arremesso do peso,

Bianca Cristine Davi de Souza, campeã dos 3000 metros com obstáculos e revezamento 4 x 400 metros feminino, Maria Eduarda Ferreira de Oliveira, campeã dos 400 metros com barreiras e do revezamento 4 x 400 metros feminino, e terceira colocada no heptatlo, Maria Eduarda Ferreira Barbosa, ouro no salto em altura, e Eduarda Souza Santos, campeã dos revezamentos 4 x 400 misto e 4 x 400 metros feminino, e bronze no revezamento 4 x 100 metros feminino.



Pódios masculino



Ouro

- Luiz Abílio (Lançamento do martelo)

- Édson Calbaizer Júnior (400 metros e 800 metros)

- Ruan Miguel (400 metros com barreiras)

- Felipe Júnior (110 metros com barreiras)

- Kauã Henrique (3000 metros com obstáculos)

- Revezamento 4x400m (Gabriel Barreto, Édson Júnior, Felipe Júnior e Paulo Henrique)

- Revezamento 4x400m Misto (Édson Júnior e Gabriel Barreto)



Prata

- João Ricardo Canonico (Decatlo)

- Paulo Henrique Romualdo (100 metros e 200 metros, 110 metros com barreiras)

- Gabriel Barreto (400 metros)

- Luiz Henrique Gonçalves (Salto em altura)

- Kauã Henrique Lima (3000 metros)

- Paulo Henrique Romualdo (110 metros com barreiras)

- Revezamento 4 x 100 metros (Lucas Koguissi, Paulo Romualdo, João Serassuelo e Patrick Silva)



Bronze

- Ruan Miguel Souza (Decatlo)

- Illan Ilson (110 metros com barreiras)

- Gabriel Tavares (Salto em altura)

- Felipe Júnior Coutinho (400m c barreiras)

- Ítalo Henrique (3000 metros)

- Patrick Júnior (100m)





Pódios feminino