Evandro e Arthur não resistem a dupla número 1 do mundo e são eliminados nas quartas em Paris

A dupla de vôlei de praia Evandro e Arthur foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris, após derrota por 2 a 0 para a dupla da Suécia Hellvig e Ahman. A partida foi disputada pelas quartas de final na Arena da Torre Eiffel. As parciais foram de 21 a 17 e 21 a 16.





Em nenhum momento da partida os brasileiros ficaram à frente dos suecos no placar. Não à toa, os adversários lideram o ranking do circuito internacional, além de terem conquistado o vice-campeonato do mundo em 2023.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nos primeiros minutos, Hellvig e Ahman abriram uma vantagem de três pontos. O último obtido em um rali de 18 segundos, que terminou com um bloqueio de Hellvig. A pressão dos suecos aumentou e, em uma jogada rápida, fizeram uma virada de segunda que os possibilitou chegar no quarto ponto.





O primeiro ponto brasileiro veio na sequência, com Evandro explorando o alto bloqueio sueco. Ao longo da partida, essa foi uma estratégia bastante utilizada pela dupla brasileira, a exemplo dos saques forçados, o que, inclusive, deu a chance ao Brasil se aproximar no placar, fazendo o segundo ponto.

Publicidade





Novo saque forçado dificultou o passe da dupla sueca, que teve de passar a bola para o lado brasileiro. Explorando novamente o bloqueio sueco, a dupla brasileira fez seu terceiro ponto.





Em nova tentativa de saque forçado, o Brasil cometeu o primeiro erro de saque, deixando o placar em 5 a 3.

Publicidade





A diferença ficou entre dois e três pontos, até que, em um bloqueio de Hellvig, a vantagem aumentou, com o placar em 13 a 9.





Pouco depois, nova tentativa de passagem de bola de segunda pelos suecos, que foi antecipada por Arthur, que fez o passe para Evandro pontuar com uma cortada a queima roupa.

Publicidade





O Brasil manteve os saques forçados, mas a eficiência defensiva dos suecos não deu chance aos brasileiros, na busca por se aproximar no placar.





Diante da situação, Evandro e Arthur buscaram fazer algumas variações de ataque, entre bolas cortadas e colocadas. A situação, no entanto, não pôde ser revertida em meio a erros de saque e falhas de ataque pelo lado brasileiro.

Publicidade





Com um ponto de bloqueio, os suecos iniciam a reta final do primeiro set fazendo 19 a 15. O Brasil ainda fez uma jogada de efeito, após o saque forçado de Evandro voltar direto ao campo brasileiro, e o próprio Evandro subir para cortar de primeira.





A ótima jogada, no entanto, não evitou a derrota brasileira no primeiro set. Novo erro de saque fecha o primeiro set em 21 a 17 para os suecos.

Publicidade





Segundo set





Publicidade

A exemplo do primeiro set, a dupla sueca começa o segundo em ritmo forte, abrindo dois pontos de vantagem, com uma pancada do Hellvig. Após um erro de saque para cada dupla, Hellvig vira uma bola fazendo 4 a 1.





Com muita conversa entre a dupla, os brasileiros melhoram, colando nos suecos em 5 a 4, após erro de ataque de Hellvig. Os adversários voltam então a dominar a partida e, com um ponto de saque, ampliam a vantagem para quatro pontos, fazendo 10 a 6.





O Brasil tentou esfriar o jogo, com pedido de tempo, mas a situação não mudou e a Suécia chegou a 11 a 7. Com um novo erro de recepção de saque, o Brasil viu a Suécia chegar a 15 pontos, enquanto tinha apenas 9.





O Brasil tenta um suspiro final, mas a experiência da dupla sueca consegue, com uma resposta ao saque forçado do Evandro, chegar ao 18º ponto.





Uma bola colocada da Suécia resultou, então, em matchpoint, fechando o segundo set em 21 a 16. Com a derrota, acabou também a esperança brasileira de conseguir mais uma medalha no vôlei de praia masculino.