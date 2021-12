Hamilton recebe o título de Cavaleiro das mãos do príncipe Charles e vira Sir

Sete vezes campeão de Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton, 36, recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, nesta quarta-feira (15). A cerimônia foi realizada no Castelo de Windsor e o título foi entregue pelo príncipe Charles, de Gales.



Com a comenda, o piloto passa a ter o título de Sir. O ex-jogador brasileiro Pelé recebeu uma condecoração equivalente em 1997 da rainha Elizabeth 2ª, mas, por não ser britânico, não recebeu a alcunha de Sir, segundo o Palácio de Buckingham informou na época.



Hamilton não é o primeiro piloto entrar para o rol de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Antes dele, o australiano Jack Brabham, em 1978, e os britânicos Stirling Moss, em 2000, e Jackie Stewart, em 2001, foram homenageados.



O piloto da Mercedes perdeu a chance de ganhar o oitavo título da F1, algo inédito na principal categoria do automobilismo, no domingo (12). Ele terminou em segundo lugar no GP de Abu Dhabi e viu o holandês Max Verstappen, 24, levantar a taça.

Hamilton e Verstappen chegaram à última prova da temporada empatados na classificação, com 369,5 pontos cada um. O inglês liderou quase toda a prova e, na última volta, foi ultrapassado por Verstappen, da Red Bull.



Hamilton é o maior vencedor ao lado do alemão Michael Schumacher. Em 2009, um ano depois de vencer o seu primeiro campeonato de F1, ele foi reconhecido como Membro da Ordem do Império Britânico.