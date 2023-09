Londrina Basketball inicia o Paranaense com dois jogos fora de casa

A equipe masculina da APVE Londrina Basketball começa oficialmente sua jornada na temporada 2023 tendo pela frente duas partidas fora de casa no Campeonato Paranaense Série Ouro. O jovem grupo londrinense estreia na competição estadual adulta nesta quarta-feira (6), às 19h30, diante do LDPG Ponta Grossa, no Ginásio Borell Du Vernay. Logo no dia seguinte, quinta-feira (7), o time volta à quadra para enfrentar o Sociedade Thalia/Grupo Barigui/ Smelj, às 15h, no Ginásio da Sociedade Thalia, em Curitiba.





O elenco da APVE Londrina, comandado pelo técnico Arody Neto, ainda disputará este ano, além do Paranaense, o Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes e os Jogos Abertos do Paraná (JAP’s). No Paranaense de 2022, o time foi vice-campeão, perdendo a final para o Pato Basquete, de Pato Branco, que levantou a taça dourada.

Com média de 21 anos de idade, aproximadamente, o plantel atual da APVE é composto por 12 jogadores, sendo o mais experiente deles o ala/armador Nathal, de 29 anos, que já passou pela APVE Londrina Basketball de 2017 a 2019. Os atletas mais novos são o ala/armador Jonathan e os armadores Miguel Furlan e João Paulo, que têm 18 anos de idade, cada. Eles ainda integram o projeto sub-19, mas foram selecionados pelo técnico Arody Neto para fazer parte também do elenco adulto.





Sobre a estreia contra o time de Ponta Grossa, o treinador Arody Neto contou que o grupo está formando seu perfil e os treinamentos vêm sendo construtivos, realizados em uma atmosfera de muita vontade e união. “Estamos em um momento muito bom, no qual os atletas estão se preparando forte e com grande motivação para vencer. Fizemos uma excelente pré-temporada e estamos na expectativa dessa estreia fora de casa. Jogar longe sempre é um desafio a mais, o time deles é de qualidade, mas estamos preparados para fazer frente ao nosso adversário. Vencer é importante para entrarmos com moral no campeonato, sabemos da importância de fazer um bom jogo e seguir para o próximo compromisso”, analisou.

O time londrinense viaja para o compromisso inicial em Ponta Grossa na manhã de quarta-feira (6). Depois, já se concentra para a partida seguinte, na capital paranaense. “A equipe de Curitiba é muito forte e vem de participação na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), sendo um grupo bem jovem como o nosso. O pensamento em quadra será o mesmo, colocar em prática o que estamos trabalhando na preparação, deixar o jogo fluir, impor o nosso ritmo e padrão, tendo atenção especial na defesa e tentando manter eficácia na pontuação”, afirmou Neto.





O treinador da APVE ainda frisou que o campeonato estadual será bastante equilibrado, promovendo uma briga intensa pelo título. “Acredito que teremos uma competição de ótimo nível, onde há um time que disputa o Novo Basquete Brasil (NBB), que é o Pato Basquete, um pouco à frente dos demais em estrutura. Mas a expectativa é igualar os jogos para podermos tentar novamente chegar até a final estadual. Particularmente, estou bem satisfeito e empolgado com o início dos trabalhos na temporada, é um grupo que se dedica intensamente, são ótimas pessoas que buscam seus objetivos e sonhos, todos comprometidos com o nosso projeto”, pontuou.

Após os dois primeiros jogos fora de casa, o Londrina estreia diante do seu torcedor no dia 27 de setembro, contra o LDPG Ponta Grossa.





Cinco agremiações estão na disputa do Estadual 2023 Série Ouro: APVE Londrina Basketball, LDPG Ponta Grossa, Sociedade Thalia/ Grupo Barigui/ Smelj, Pato Basquete e ADRM Maringá. O campeonato é jogado, inicialmente, com fase classificatória de turno e returno, onde os times se enfrentam duas vezes, uma dentro e outra fora de casa. Após a etapa de pontos corridos, se classificam para a semifinal – o chamado final four – as quatro melhores equipes, se enfrentando no modelo de 1º x 4º e 2º x 3º.

