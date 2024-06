Atletas londrinenses se tornam campeões brasileiros de Kickboxing em Vila Velha

Treinando intensamente desde fevereiro para o Campeonato Paranaense de Kickboxing, Angelo conta que só continunou com sua rotina em preparação para o Brasileiro, com treinos e musculação de manhã e de noite, de segunda a sábado.

Dois atletas londrinenses se tornaram campeões brasileiros de Kickboxing nesta última semana. Angelo Cantizani e Galeno Miguel saíram vitoriosos do 33° Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que aconteceu entre os dias 29 de maio a 2 de junho, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Para ele, a preparação intensa levava cerca de 3 a 5 horas por dia, passando por treinos táticos, técnicos e de condicionamento físico. Apesar de toda a preparação do corpo, Galeno explica que a maior dificuldade veio do emocional, lidando com a pressão psicológica e preocupação antes da luta.

Já Galeno explica que também foi sua primeira luta como faixa preta, mas em outra categoria, a Low kicks Faixa preta até 60 quilos. Para ele, a vitória veio após uma luta com um atleta do estado do Ceará. "Consegui me impor e fui muito bem na luta, saindo de lá elogiado por todos do ginásio."

Apesar das conquistas, as dificuldades para chegar até lá foram grandes, com os custos altos para passagens de avião, hotel e alimentação. Angelo enfatiza que ainda não conta com a ajuda de nenhum patrocinador e que, para poder participar do campeonato, precisou arrecadar dinheiro para arcar com os custos da viagem.





"A gente se movimenta dessa maneira para quebrar um pouco os custos, porque as despesas ficam todas na nossa conta, então a gente precisa levantar o dinheiro para poder estar participando", conta o atleta.

Essa não é a primeira conquista dos atletas. Angelo já foi campeão brasileiro, quatro vezes campeão paranaense, campeão pan-americano em 2022, duas vezes campeão da Copa Paraná e uma vez da Copa do Brasil. Já Galeno coleciona medalhas com 63 lutas, das quais saiu vitorioso em 58, além de estar se preparando para fazer sua estreia profissional.





Os dois contam com a ajuda de David Silveira que, além de ser treinador e lutador, também é o preparador físico dos atletas. David é formado em educação física e atleta de alto rendimento. "Eu dou o treinamento físico deles e também o treinamento tático e prático de kickboxing. Tenho 25 anos de experiência e lutei nas modalidades deles, então consigo avaliar."

Para além do brasileiro, David explica que agora o foco passa a ser a Copa Paraná, que é seletiva para a Copa do Brasil, a própria Copa do Brasil e por fim o Sul-Americano seletivo.





Os três treinam juntos e se preparam para os campeonatos e explicam que a expectativa agora é a de manter esse ritmo de vitórias nas próximas competições. "Nos últimos três anos eu, Angelo e Galeno conseguimos sair campeões, então a expectativa é manter esse ritmo."

Para o treinador, esses campeonatos são importantes para levar a bandeira da academia, da cidade e do estado para outros lugares e, principalmente, incentivar outros meninos que queiram começar a praticar o esporte.





"O Galeno, por exemplo, é de Florestópolis, uma cidade de 8 mil habitantes e bem fraca no quesito recursos para o esporte, então no Kickboxing é onde ele consegue ver uma oportunidade de crescer", explica David.

As dificuldades, entretanto, estão centradas na falta de patrocínio público. O preparador não conseguiu competir no brasileiro deste ano por falta de recursos. "Eu não fui para essa competição por falta de incentivo e patrocínio do nosso estado, da nossa cidade. Por isso, eu optei por mandar os dois."





Para viagens assim, normalmente os atletas precisam recorrer a vaquinhas ou a patrocínios privados de lojas e empresas que conseguem ajudar com uma parte dos custos.





Graças ao valor alto de uma viagem para Vila Velha, Angelo e Galeno foram os únicos enviados, mas David conta que na academia em que treina existem muitos atletas iniciantes, intermediários, avançados e de alto rendimento.





Equipe Londrina Kickboxing





Se por um lado temos atletas sem patrocínio público que recorrem a empresas e lojas, do outro temos a Equipe Londrina Kickboxing, que recebe apoio financeiro da prefeitura através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).





A delegação de Londrina, composta por 10 atletas, participou do Campeonato Brasileiro de Kickboxing 2024 e da Pan American Cup, que aconteceram simultaneamente, na mesma data e local. No brasileiro, o time conquistou seis medalhas de ouro e uma de bronze, já na Pan American Cup, os atletas saíram com duas medalhas de ouro e uma de bronze.