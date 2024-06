Dupla de Londrina vence Ultramaratona do Vulcão em Minas Gerais

Obras de recape da avenida Dez de Dezembro entram na última fase

Com serviços de recape desde novembro do ano passado, a avenida Dez de Dezembro está recebendo as melhorias no último trecho, que contempla as pistas que ficam embaixo do viaduto da avenida Juscelino Kubitschek até o cruzamento com a Leste-Oeste.