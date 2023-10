Londrina Futsal bate Stein Cascavel e sai na frente na semi do Paranaense

O Londrina Futsal Feminino derrotou o Stein Cascavel na noite de quarta-feira (18), no ginásio Unopar/ Anhanguera, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense Série Ouro. O placar ficou em 5 a 2, com gols de Bruna duas vezes, Dany, Vanessa Leal e Bia pelo Alviceleste.





Com o resultado, em caso de vitória ou empate na volta, o LEC avança à final.

Com 4:40, Dany foi para cima da marcação, driblou e finalizou no canto esquerdo da goleira para abrir o placar.





Aos 12:08, Simone completou jogada pelo lado e empatou.

Ainda no primeiro tempo, faltando 03:20, Bruna aproveitou a saída errada da goleira e bateu quase do meio da quadra para colocar o LEC na frente outra vez.





Com 12 segundos do 2º tempo, Dany fez jogada pela esquerda e finalizou, a goleira soltou, Vanessa Leal foi mais rápida, limpou e bateu para o gol aberto.

Aos 07:08, Dany fez jogada pela esquerda, bateu cruzado, Bia completou para marcar o quarto.





Faltando 07:16, Gabi Amorim tocou para Bruna, que ajeitou e soltou uma bomba, a bola desviou e tirou a goleira da jogada, o quinto gol Alviceleste.





Aos 15:16, Lelinha completou chute cruzado e fechou o placar.





O próximo jogo das londrinenses será na segunda-feira (23), às 19h30, no Ginásio Unopar/Anhanguera, desta vez pela partida de ida da semifinal da Liga Feminina de Futsal, contra o mesmo Stein Cascavel.