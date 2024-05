Londrinense ganha prata no Mundial e garante vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris

O principal objetivo da temporada, pelo menos até agora, foi alcançado pelo paracanoísta londrinense Igor Tofalini. No sábado (11), o "Peão das Águas" garantiu a vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, que serão disputados em setembro. A classificação veio após a conquista da medalha de prata no Campeonato Mundial de Paracanoagem, disputado em Szeged, na Hungria.





Igor Tofalini disputou a prova dos 200 metros para a categoria VL2, que prevê competidores em embarcações do tipo VA'a, com mobilidade limitada a tronco e braços. O vice-campeonato mundial veio com o tempo de 51s20. O título ficou com o amigo pessoal e companheiro de Seleção Brasileira, Fernando Rufino, que cruzou o percurso em 50s59.

“Estamos voltando para o Brasil, mais uma vez, com mais uma medalha. Isso mostra o trabalho sério de toda nossa equipe, dos técnicos, fisioterapeutas e de todos que nos acompanham e nos dão suporte. Paris é logo ali”, comemorou Tofalini.





Os resultados garantiram a dupla brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e isso é uma grande motivação para Igor Tofalini. A medalha dos Jogos Paralímpicos é a única que falta para a coleção dele, já que o Peão das Águas tem no currículo várias conquistas nacionais, Pan-Americanas e é bicampeão mundial de paracanoagem.





Tofalini representa a equipe Rema Londrina/ Iate Clube/ FEL. Ele é contemplado do Programa Bolsa Atleta, do governo federal, Geração Olímpica e Paralímpica, do governo estadual, além de ter patrocínio e apoio da Loterias Caixa, Tick Titos Alimentos, Tatanka Clothes, LB9 e Posto Buccioli.