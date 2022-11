Londrina recebe a 7ª etapa da Fórmula Truck neste domingo

Os amantes da velocidade terão mais um evento importante do automobilismo nacional para assistir em Londrina. Neste domingo (13), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, será realizada a prova da 7ª etapa da Fórmula Truck, um dos principais eventos de corrida do país.





No domingo (13), a corrida está marcada para iniciar às 13h, e o dia ainda terá shows de manobra com caminhões e outras atrações no local. A corrida principal contará com 28 pilotos, que, depois de Londrina, disputarão a última etapa da Fórmula Truck na cidade de Cascavel (PR), marcada para 4 de dezembro.

A realização da Fórmula Truck é feita pela GT Truck, sob supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, e conta com patrocínio da JK Tyre Brasil e da SilverCap mais apoio institucional da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).





Ainda há ingressos disponíveis para o evento, que podem ser adquiridos até domingo (13) neste link.

Qualquer ingresso dá direito aos três dias. Crianças até 12 anos não pagam (setores Paddock e Acesso Externo), e para crianças até 10 anos a entrada é gratuita no Setor Área VIP.





Distribuição de sementes de Ipê

Durante a Fórmula Truck, no domingo (13), o projeto Maratona Verde realizará uma ação especial de distribuição de 20 mil sementes de árvore Ipê ao público no Autódromo.





Os espectadores que tiverem direito à visitação nos boxes dos caminhões receberão o produto diretamente dos pilotos da categoria.





A iniciativa também irá ocorrer ao longo do dia, sem ponto ou horário específico, com equipes distribuindo as sementes a quem estiver dentro do autódromo e também na saída do evento. “É a preocupação ambiental presente na Fórmula Truck”, afirmou o organizador da Maratona Verde, Rafael Kozan.