Londrina tem 92 projetos esportivos com pedidos de incentivo inscritos no Feipe 2023

Após o encerramento do prazo de inscrições ao Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) deste ano, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) registrou 92 projetos inscritos, entre diferentes segmentos. Destes, foram 30 propostas protocoladas para o programa Juventude, 27 em Adulto, 15 em Pessoas com Deficiência, 12 em Alternativo, 6 em Master e 2 em Ligas Esportivas.





Agora, cada projeto enviado a partir do edital Chamamento Público nº 01/2023 será analisado pela comissão técnica do Feipe. Posteriormente à fase avaliativa, os aprovados serão divulgados pelo Conselho Administrativo da Fundação de Esportes de Londrina (CAFEL), em publicação no Jornal Oficial do Município. A expectativa é que a lista dos aprovados seja divulgada até meados de março, juntamente com a lista de documentos necessários para firmar as parcerias das entidades esportivas com a FEL.

Por meio dessa parceria, os projetos passam a receber o incentivo financeiro e poderão representar Londrina em competições esportivas, seja em nível municipal, estadual e nacional, inclusive com atletas em campeonatos internacionais, conforme o alcance de cada modalidade. Os Jogos da Juventude do Paraná e os Jogos de Aventura e Natureza são dois eventos que já estão confirmados para ocorrer este ano em Londrina, que está pleiteando sediar outras competições. Além disso, as iniciativas apoiadas pelo Feipe deverão desenvolver sua modalidade junto à comunidade enquanto durar o convênio, como forma de contrapartida social.





Todos os projetos que forem selecionados e conveniados com a Prefeitura para receber o Feipe deverão executar suas atividades até o final de 2023, pois os termos de colaboração firmados com a FEL se encerrarão em 31 de dezembro.

O presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Oguido, avalia o alto número de inscrições no Feipe como um sucesso, juntamente com o valor recorde investido, sendo um reflexo do trabalho de promoção do esporte da cidade. “A grande adesão das entidades esportivas de Londrina a participar da concorrência do Feipe nos mostra os frutos dos investimentos feitos pela Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, no esporte local. Isso gera o destaque de grandes atletas e equipes que competem em nível nacional e até internacional. Além disso, as entidades também têm a meta de desenvolver o polo social e fomentar o trabalho do esporte de base da cidade”, declarou o presidente.





Para este ano, foram destinados ao Feipe R$ 6.242.000,00 para patrocínio aos projetos – recorde de maior valor investido desde o início do programa, em 2002. Serão 41 modalidades esportivas contempladas em todos os programas, nas categorias feminino e masculino.

Nos programas Adulto, Juventude e Master constam inscrições nas categorias atletismo, badminton, basquetebol, beach soccer, beisebol, bmx, boxe, caiaque polo, ciclismo, corrida de aventura, futebol, futebol americano, futsal, futevôlei, ginástica rítmica, handebol, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, rúgbi, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.





No programa para Pessoas com Deficiência, entram as modalidades atletismo, badminton, canoagem, ciclismo, goalball, futsal down, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa e voleibol sentado.

Em 2022, o Feipe listou o maior número de inscritos na história do programa: 104 projetos inscritos e, destes, 74 parcerias firmadas entre entidades esportivas de Londrina e a FEL, com investimento de R$ 6.045 500. Durante a gestão municipal atual do Prefeito Marcelo Belinati, desde 2017, foram direcionados mais de R$ 30 milhões para o Feipe.