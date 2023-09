Londrina vence Female fora de casa e fica em 3º na Liga Feminina de Futsal

O Londrina derrotou o Female na noite de sábado (16) fora de casa e terminou a primeira fase da Liga Feminina de Futsal em terceiro lugar.





A partida ocorreu em Chapecó-SC, no ginásio da Unochapecó, válida pela 11ª e última rodada da competição. A vitória da equipe alviceleste foi pelo placar de 3 a 2. Os gols das londrinenses foram marcados por Bia, Gabi Amorim e Dany.

Com o resultado, a equipe do Londrina ficou com 20 pontos conquistados.





Nas quartas de final, a equipe vai enfrentar o São José-SP, com a primeira partida em São José dos Campos-SP e a volta em Londrina, ainda sem datas, locais e horários definidos.